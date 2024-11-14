Две легионера ЛНЗ отправились в свои сборные

Футболисты ЛНЗ Мухаррем Яшари и Матей Ангелов после матча с Оболонью (0:1) отправились в расположение своих сборных.

Мухаррем Яшари, полузащитник ЛНЗ, сыграет за сборную Косово против Румынии (15 ноября) и Литвы (18 ноября) соответственно в Лиге наций.

Матей Ангелов вместе с молодежной сборной Северной Македонии U-21 сыграет два спарринга 14 и 17 ноября против сборной Косова U-21.

Черкасский клуб ЛНЗ занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков.