Украина. Премьер лига14 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 14 ноября 2024, 03:35
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Две легионера ЛНЗ отправились в свои сборные
Мухаррем Яшари и Матей Ангелов будут задействованы в матчах сборных
14 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 14 ноября 2024, 03:35
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Футболисты ЛНЗ Мухаррем Яшари и Матей Ангелов после матча с Оболонью (0:1) отправились в расположение своих сборных.
Мухаррем Яшари, полузащитник ЛНЗ, сыграет за сборную Косово против Румынии (15 ноября) и Литвы (18 ноября) соответственно в Лиге наций.
Матей Ангелов вместе с молодежной сборной Северной Македонии U-21 сыграет два спарринга 14 и 17 ноября против сборной Косова U-21.
Черкасский клуб ЛНЗ занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков.
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