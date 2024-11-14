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Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 14 ноября 2024, 03:35
27
0

Две легионера ЛНЗ отправились в свои сборные

Мухаррем Яшари и Матей Ангелов будут задействованы в матчах сборных

14 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 14 ноября 2024, 03:35
27
0
Две легионера ЛНЗ отправились в свои сборные
ЛНЗ

Футболисты ЛНЗ Мухаррем Яшари и Матей Ангелов после матча с Оболонью (0:1) отправились в расположение своих сборных.

Мухаррем Яшари, полузащитник ЛНЗ, сыграет за сборную Косово против Румынии (15 ноября) и Литвы (18 ноября) соответственно в Лиге наций.

Матей Ангелов вместе с молодежной сборной Северной Македонии U-21 сыграет два спарринга 14 и 17 ноября против сборной Косова U-21.

Черкасский клуб ЛНЗ занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков.

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Лига наций ЛНЗ Черкассы Мухаррем Яшари сборная Косова по футболу сборная Северной Македонии по футболу U-21
Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
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