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10 ноября 2024, 22:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:35
267
0

ПУШИЧ: «Трудно играть матч Лиги чемпионов, а затем – на пустом стадионе»

Главный тренер «Шахтера» подвел итоги матча 13-го тура УПЛ с «Зарей»

10 ноября 2024, 22:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:35
267
0
ПУШИЧ: «Трудно играть матч Лиги чемпионов, а затем – на пустом стадионе»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер Шахтера Марино Пушич подвел итоги матча 13-го тура УПЛ с Зарей (3:1).

– Поздравляем с победой! Великолепный второй тайм, особенно первые минут 20, но в первом тайме «Шахтер» выглядел немного вяло.

– Самые сложные матчи в этой части сезона – те, что вы играете после международной встречи, в Лиге чемпионов и перед перерывом на поединки национальных сборных. Они также более сложны ментально. Но я могу сказать, что мы играли довольно неплохо в первом тайме: много владели мячом, доминировали, хотя и не создавали много возможностей. А потом одного момента сопернику оказалось достаточно для того, чтобы забить. И то, чего мне не хватало в этом первом тайме, как я сказал своей команде, – это отдачи, чувство, что каждую секунду, в каждый момент что-то может произойти, и поэтому тебе нужно быть внимательным до последних секунд. Этого мне немного не хватало, и здесь дело не в игровом аспекте.

Мы играем хорошо, но этот завершающий штрих должен быть в последней трети. А если соперник выходит вперед, когда он, кажется, перешел среднюю линию дважды и сразу забил, то... Значит, этой части мне не хватило. И я поделился этим со своей командой, которая фантастически отреагировала во втором тайме. Во втором тайме ребята показали все эти элементы, которые я хотел увидеть, и я считаю, что мы могли забить больше голов. Но в общем-то я очень горжусь ими и тем, что они показали, тем, как они среагировали во втором тайме после 0:1.

– Сегодня на самом деле для «Шахтера» важно, что вы в Лиге чемпионов одержали эту долгожданную победу, потому что где-то давило отсутствие удачи на евроарене. Насколько сейчас в команде есть облегчение, что в еврокубках есть эти три очка и можно дальше шаг за шагом идти. к цели?

– Да, у нас был, есть и впереди будет очень тяжелый график: мы проводим много матчей, немало путешествуем и нет достаточно времени для восстановления. Но это не оправдание – такова ситуация. Мы с этим справляемся, мы это знаем, и я считаю, что в этом мы очень сильны духом. И я рад, что мои игроки показали это сегодня, эту силу и жажду победить. Важно чувствовать желание победить, и в этот вечер это, безусловно, было важно. Это важно в каждой игре.

Смотрите, когда вы играете в Лиге чемпионов, на стадионе много людей, много эмоций, и вы не только играете, но и отдаете все в эмоциональном плане, не только физические силы. Затем вы опустошены, нужно возвращаться, восстанавливать силы, времени недостаточно, а тогда нужно снова играть, к сожалению, перед небольшим количеством людей. Ментально очень сложно справиться с этими отличиями – как лично, так и командно.

Моя задача – постоянно мотивировать игроков, чтобы они были там, где должны быть, и делали достаточно, чтобы побеждать. Но это очень хороший вопрос, потому что это нелегко, особенно для футболистов, играющих в Лиге чемпионов на одной неделе, а на следующей – на пустом стадионе. Это всегда большой вызов. Но, повторюсь, я должен похвалить своих игроков, потому что они очень хорошо с этим справляются. И, конечно, у нас есть трудности, как и все, но мы хорошо их решаем.

– Насколько серьезна травма у Азарова: никто не понял, что произошло. Ему просто стало плохо?

– Азарову стало плохо во время игры, он почувствовал головокружение и попросил замены. Поэтому мы заменили его по этой причине. Надеюсь, что это несерьезно, потому что наш медицинский персонал позаботился о нем после этого. Увидим. Он, наверное, не сможет отправиться в национальную сборную, именно по этой причине он вышел из игры. Не было других травм, он просто плохо чувствовал себя.

– Сейчас будет пауза на матчи национальных сборных, и будут ли контрольные поединки у вашего клуба в этот период, чтобы была возможность сыграть тем, кто получает меньше практики?

– Да, матчи будут, это точно. Но сначала нам нужно восстановиться, освежить тело и разум. Все мои игроки очень много работали, поэтому они все заслуживают несколько дней отдыха, а также того, чтобы побыть со своими семьями, ведь мы много времени проводим в пути. Знаете, для меня очень важно, чтобы мои футболисты тоже чувствовали эту теплоту своих семей, дома и детей. Они получат выходные, а когда вернутся, снова начнут тренироваться, и мы, вероятно, проведем один товарищеский матч. Не знаю точно, когда, но мы его сыграем. И также, конечно, определенные игроки отправятся в национальные сборные. Это будет комбинация между восстановлением тела и разума, надеюсь, в хорошей атмосфере с семьей, а потом мы снова начнем работу. Поэтому, чтобы быть морально и физически готовыми к последней части – двум матчам Лиги чемпионов и важным играм чемпионата – нам нужно действовать так.

– Что вы сказали Артему Бондаренко после замены?

– Сказал ему, что у него была хорошая реакция во втором тайме и что я очень им горжусь – тем, как усердно он работал, его вкладом в результат команды во втором тайме. Я сказал, что он хорошо сыграл, а он как очень умный и самокритический человек ответил: «Да, особенно во втором тайме». Мне нравится, когда игроки самокритичны, потому что очень важно подталкивать изнутри и быть мотивированными, знать, что ты сделал хорошо, а что плохо. На самом деле я похвалил его за реакцию сегодня и его реакцию в игре Лиги чемпионов после того, как мы пропустили, – это тоже было качественно. Я был очень этим доволен.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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