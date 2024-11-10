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  4. Андреас КАРРАСКО: «Соперник очень хорошо защищался»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:18
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0

Андреас КАРРАСКО: «Соперник очень хорошо защищался»

В матче 13-го тура ЛНЗ сыграл матч с «Оболонью»

10 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:18
70
0
Андреас КАРРАСКО: «Соперник очень хорошо защищался»
ЛНЗ. Андреас Карраско

Главный тренер ЛНЗ Андреас Карраско прокомментировал проигранный матч от «Оболони» в матче 13-го тура УПЛ.

«Сегодня была одна из тех игр, когда мы сделали все, но остались ни с чем. Мы были лучше соперника, держали мяч и находились на половине поля соперника.

Нам не удавалось качественно пробивать по воротам. Соперник очень хорошо защищался. Тем более нам не хватает качественных игроков с прицельным ударом.

Нужно повышать мастерство игроков. Это главное в футболе, чтобы в дальнейшем получать результат. Многие игроки у нас играют не на своих позициях. Это тоже влияет на качество игры», – прокомментировал Карраско.

Напомним, ранее Виталий Груша прокомментировал, что «Оболонь» могла забивать больше ЛНЗ.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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