Андреас КАРРАСКО: «Соперник очень хорошо защищался»

Главный тренер ЛНЗ Андреас Карраско прокомментировал проигранный матч от «Оболони» в матче 13-го тура УПЛ.

«Сегодня была одна из тех игр, когда мы сделали все, но остались ни с чем. Мы были лучше соперника, держали мяч и находились на половине поля соперника.

Нам не удавалось качественно пробивать по воротам. Соперник очень хорошо защищался. Тем более нам не хватает качественных игроков с прицельным ударом.

Нужно повышать мастерство игроков. Это главное в футболе, чтобы в дальнейшем получать результат. Многие игроки у нас играют не на своих позициях. Это тоже влияет на качество игры», – прокомментировал Карраско.

Напомним, ранее Виталий Груша прокомментировал, что «Оболонь» могла забивать больше ЛНЗ.