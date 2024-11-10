Унаї ЭМЕРИ: «Мне не к чему претензий к футболистам»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» в матче 11-го тура АПЛ.

«Мне не в чем упрекнуть футболистов. Я доволен их игрой. Здесь, в Ливерпуле, очень трудно набрать очки любой команде. Мы создали два очень хороших момента, но этого недостаточно. Нужно реализовывать свои шансы.

Я доволен игрой, которую мы продемонстрировали. Нам нужно стараться поддерживать баланс и быть последовательными, как мы это делали в прошлом году. Мы немного отстаем от уровня, который имели в прошлом году, но АПЛ очень сложная, и борьба за очки с другими командами в таблице очень напряженная.

Также нам нужно, чтобы все игроки восстановились, так как из-за этого мы тоже теряем очки», – прокомментировал Эмери.

Напоминаем, что «Ливерпуль» победил на выезде «Астон Виллу» с результатом 2:0.