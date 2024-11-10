Цуренко закончила выступления на турнире WTA 125 в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) не смогла выйти в финал турнира WTA 125, который проходит в Мидленде (США) на крытых хардовых кортах. Матч продолжался 1 час 33 минуты.



В двух сетах 35-летняя украинка уступила канадке Ребекке Марино (WTA 115). Украинка отыграла матчбол во втором сете и была близка к брейку в концовке партии, но упустила шанс.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/2 финала

Ребекка Марино (Канада) – Леся Цуренко (Україна) [8] – 6:2, 7:5



Напомним, что в последнее время Цуренко испытывает проблемы с плечом, и снималась на прошлых турнирах по этой причине.