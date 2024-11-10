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  4. Цуренко закончила выступления на турнире WTA 125 в США
WTA
10 ноября 2024, 01:11 | Обновлено 10 ноября 2024, 01:13
121
1

Цуренко закончила выступления на турнире WTA 125 в США

Леся в двух сетах уступила канадке Ребекке Марино

10 ноября 2024, 01:11 | Обновлено 10 ноября 2024, 01:13
121
1
Цуренко закончила выступления на турнире WTA 125 в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) не смогла выйти в финал турнира WTA 125, который проходит в Мидленде (США) на крытых хардовых кортах. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

В двух сетах 35-летняя украинка уступила канадке Ребекке Марино (WTA 115). Украинка отыграла матчбол во втором сете и была близка к брейку в концовке партии, но упустила шанс.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/2 финала

Ребекка Марино (Канада) – Леся Цуренко (Україна) [8] – 6:2, 7:5

Напомним, что в последнее время Цуренко испытывает проблемы с плечом, и снималась на прошлых турнирах по этой причине.

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Леся Цуренко Ребекка Марино WTA Мидленд
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Включив трансляцію, отримав психологічну травму, виключив трансляцію. Після фіналу Підсумкового дивитись гру Лесі з канадкою було нереально. Просто кров з очей.
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