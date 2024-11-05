Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Левандовский и его семья пострадали от наводнений
Испания
05 ноября 2024, 04:32 | Обновлено 05 ноября 2024, 04:34
74
0

ВИДЕО. Левандовский и его семья пострадали от наводнений

Причиной этому стал прошедший ураган DANA в Испании

05 ноября 2024, 04:32 | Обновлено 05 ноября 2024, 04:34
74
0
ВИДЕО. Левандовский и его семья пострадали от наводнений
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий Роберт Левандовски и его семья ощутили на себе последствия прошедшего урагана DANA в городах Испании.

Жена футболиста Анна Левандовски опубликовала видео, в котором видно, что частный дом спортсмена подтопило водой.

Также супруга продемонстрировала затопленные улицы – одна из машин на видео полностью оказалась под водой.

Напомним, что в Испании прошел шторм DANA, который привел к сотням смертей. В связи с торнадо и ураганами Ла лига отменила два поединка 12-го тура.

По теме:
ВИДЕО. Дом звезды Барселоны затоплен штормом DANA - шокирующие кадры
ВИДЕО. Вот как тренируется телохранитель Месси – он уничтожает тренера
ВИДЕО. Шахтер улетел в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ против Янг Бойз
Роберт Левандовски видео
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. И снова отставка. Сэр Алекс Фергюсон покинул ещё одну работу
Футбол | 05 ноября 2024, 03:53 0
ФОТО. И снова отставка. Сэр Алекс Фергюсон покинул ещё одну работу
ФОТО. И снова отставка. Сэр Алекс Фергюсон покинул ещё одну работу

После увольнения с поста посла Манчестер Юнайтед, Фергюсон снова сложил полномочия

Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто претенденты и сколько дают?
Футбол | 04 ноября 2024, 20:30 9
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто претенденты и сколько дают?
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто претенденты и сколько дают?

Джуд может вернуться в Англию

«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
Бокс | 04.11.2024, 09:40
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Бокс | 04.11.2024, 07:13
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2024, 02:27
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
04.11.2024, 00:10
Авто/мото
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 11
Футбол
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 48
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем