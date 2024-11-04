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04 ноября 2024, 14:36 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:39
43
0

Українець Мельник допоміг Фехервару розгромити Кечкемет

3 листопада в Угорщині зіграли 12-й тур національного чемпіонату

04 ноября 2024, 14:36 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:39
43
0
Українець Мельник допоміг Фехервару розгромити Кечкемет
Transfermarkt. Богдан Мельник

В матче 12-го тура Национального чемпионата «Фехервар» принимал на своем поле «Кечкемет». Воспитанник полтавской «Ворсклы» Богдан Мельник вышел на поле на 83-й минуте матча, когда «Фехервар» уже вел со счетом 4:1. В итоге, при участии Мельника команда забила еще дважды - 6:1 в пользу будапештского клуба.

Голкипер Артем Одинцов сыграл весь матч за «ДВТК», который гостил у команды «Пакш». Оба клуба устроили шоу для болельщиков, и «ДВТК» праздновал победу со счетом 4:3.

Экс-защитник «Днепра-1» Александр Сафронов провел 90 минут на поле за «Залаэгерсег», который играл в Будапеште против «МТК». Матч завершился ничьей 1:1, что позволило «Залаэгерсегу» покинуть зону вылета.

«Академия Пушкаша», за которую играет Артем Фаворов, принимала „Уйпешт“. И здесь также зафиксирована ничья 1:1, а Фаворов отыграл весь матч.

«Ниредьгаза» с Юрием Томой также сыграла вничью (1:1) против „Дьора“ на выезде.

Единственный матч без украинских игроков состоялся между будущим соперником киевского «Динамо», «Ференцварошем», и «Дебреценом». «Зелено-белые» потеряли очки в домашней игре против аутсайдера чемпионата, сыграв 2:2.

Национальный чемпионат Венгрии. 12-й тур. 2-3 ноября.

МТК – Залаэгерсег – 1:1

Голы: Немет, 87, – Круазе, 10.

Академия Пушкаша – Уйпешт – 1:1

Голы: Колли, 6, – Мучаньи, 41

Дьор – Ньиредьхаза – 1:1

Голы: Битри, 38, – Квеквескири, 64

Пакш – ДВТК – 3:4

Голы: Беде, 21, 43, Тот, 85, - Аколаце, 5, Эдомвоньи, 30, Юрек, 36, Саничанин, 73.

Ференцварош – Дебрецен – 2:2

Голы: Траоре, 62, Грубер, 85, – Барань, 72, Дрешкович, 80

Фехервар – Кечкемет – 6:1

Голы: Сабо, 18, Градишар, 68, Стефанелли, 71, 90+2, Калмар, 81, Чонгвай, 90+4, - Палинкащ, 11.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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