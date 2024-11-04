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МЛС США
Хьюстон Динамо
04.11.2024 01:30 – 315 2-й матч. Результат первого матча 4:5 1 : 1
6 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Сиэтл Саундерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
04 ноября 2024, 07:49 | Обновлено 04 ноября 2024, 08:02
605
0

Чеберко промахнулся с пенальти. Команда украинца покинула плей-офф MLS

Состоялись ответные матчи стадии 1/8 финала

04 ноября 2024, 07:49 | Обновлено 04 ноября 2024, 08:02
605
0
Чеберко промахнулся с пенальти. Команда украинца покинула плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

В ночь с 3 на 4 ноября состоялись вторые матчи серии 1/8 финала плей-офф MLS.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Коламбус Крю» на последних минутах перевел игру с «Нью-Йорк Ред Буллз» в серию пенальти – 2:2. Фортуна оказалась на стороне быков, которые оформили вторую победу и вышли в следующий этап (по пен. 5:4).

Украинский защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко вышел в стартовом составе и провел весь матч на футбольном поле. Кроме того украинец поучаствовал в серии пенальти, в которой не реализовал удар с точки.

Оливье Жиру и команда «Лос-Анджелес» опозорились в матче против «Ванкувера Уайткэпс». Финальный счет встречи– 3:0. Победитель пары определится в третьем матче.

Плей-офф MLS 2024

Восточная конференция, 1/8 финала, второй матч

«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Коламбус Крю» – 2:2 (по пен. 5:4)

Голы: Ванзейр, 64, Форсберг, 80 – Арфстен, 55, Рамирес, 90+6

Западная конференция, 1/8 финала, второй матч

«Хьюстон Динамо» – «Сиэтл Саундерс» – 1:1 (по пен. 6:7)

Голы: Рольдан (автогол), 90+3 – Рольдан, 87

Удаление: Эррера, 66

«Ванкувер Уайткэпс» – «Лос-Анджелес» – 3:0

Голы: Голд, 10, Холлингзхед (автогол), 13, Сегура (автогол), 68

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Хьюстон Динамо.
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Georgi Minoungou (Сиэтл Саундерс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Стерес (Хьюстон Динамо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Руидиас (Сиэтл Саундерс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Феррейра (Хьюстон Динамо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Данни Лейва (Сиэтл Саундерс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Sebastian Kowalczyk (Хьюстон Динамо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Ролдан (Сиэтл Саундерс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Гриффин Дорси (Хьюстон Динамо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Jackson Ragen (Сиэтл Саундерс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Эсекьель Понсе (Хьюстон Динамо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Ролдан (Сиэтл Саундерс).
90’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Кристиан Ролдан (Сиэтл Саундерс).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ролдан (Сиэтл Саундерс).
66’
Эктор Эррера (Хьюстон Динамо) получает красную карточку.
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Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Крю Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес (MLS) Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс Евгений Чеберко Оливье Жиру видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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