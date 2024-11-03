Англия03 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:21
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Кайседо сравнял счет для Челси в матче против Ман Юнайтед
Команды играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере
03 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:21
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3 ноября в 18:30 проходит матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Видео голов можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 74-й минуте Мойсес Кайседо сравнял счет для Челси.
ГОЛ! 1:1. Мойсес Кайседо, 74 мин
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