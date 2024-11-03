Атлетико – Лас-Пальмас – 2:0. Не тратя сил. Видео голов и обзор

В 12-м туре испанской Ла Лиги встречались «Атлетико Мадрид» и «Лас-Пальмас».

Понятно было, что «Атлетико» не будет тратить много сил на игру с аутсайдером чемпионата, ведь им предстоит матч в Лиге чемпионов против французского ПСЖ.

Подопечные Диего Симеоне без проблем одержали победу над командой, которая находится в зоне вылета.

Свой дебютный гол забил сын главного тренера Джулиано Симеоне на 37-й минуте.

Во втором тайме Александер Серлот удвоил преимущество мадридцев.

Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября.

Атлетико Мадрид – Лас-Пальмас – 2:0

Голы: Симеоне, 37, Серлот, 84.

Видеообзор матча