Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Лас-Пальмас – 2:0. Не тратя сил. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
03.11.2024 15:00 – FT 2 : 0
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 ноября 2024, 20:34 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:35
86
0

Атлетико – Лас-Пальмас – 2:0. Не тратя сил. Видео голов и обзор

Команды встречались в 12-м туре Ла Лиги

03 ноября 2024, 20:34 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:35
86
0
Атлетико – Лас-Пальмас – 2:0. Не тратя сил. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В 12-м туре испанской Ла Лиги встречались «Атлетико Мадрид» и «Лас-Пальмас».

Понятно было, что «Атлетико» не будет тратить много сил на игру с аутсайдером чемпионата, ведь им предстоит матч в Лиге чемпионов против французского ПСЖ.

Подопечные Диего Симеоне без проблем одержали победу над командой, которая находится в зоне вылета.

Свой дебютный гол забил сын главного тренера Джулиано Симеоне на 37-й минуте.

Во втором тайме Александер Серлот удвоил преимущество мадридцев.

Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября.

Атлетико Мадрид – Лас-Пальмас – 2:0

Голы: Симеоне, 37, Серлот, 84.

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).
По теме:
Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча
Уверенная победа. Реал Сосьедад в гостях одолел Севилью
Молодой талант Реала может отправиться в аренду. Известно, куда
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид Лас-Пальмас видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 03 ноября 2024, 09:08 1
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира высказался о долгожданном реванше

Они подписали контракт. Два иностранных коуча отказались от работы с Динамо
Футбол | 03 ноября 2024, 18:59 14
Они подписали контракт. Два иностранных коуча отказались от работы с Динамо
Они подписали контракт. Два иностранных коуча отказались от работы с Динамо

Жерар Улье и Фабио Капелло так и не возглавили киевскую команду

Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Футбол | 03.11.2024, 04:52
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 03.11.2024, 09:06
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Ман Юнайтед – Челси – 1:1. Мудрик вовремя подпрыгнул. Видео голов и обзор
Футбол | 03.11.2024, 20:47
Ман Юнайтед – Челси – 1:1. Мудрик вовремя подпрыгнул. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Челси – 1:1. Мудрик вовремя подпрыгнул. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
02.11.2024, 07:48 17
Футбол
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 11
Футбол
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06 1
Бокс
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
02.11.2024, 09:46 2
Бокс
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
02.11.2024, 12:01 4
Теннис
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем