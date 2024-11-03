Миннесота Юнайтед вышел в четвертьфинал обыграв Реал Солт-Лейк

Во втором матче 1/8 финала плей-офф между «Миннесотой Юнайтед» и «Реалом Солт-Лейк» победитель определялся в серии послематчевых пенальти.

В первом матче «Миннесота» также одержала победу в серии пенальти, поскольку основное время завершилось без забитых мячей.

Что же касается самой игры, настоящая борьба началась во втором тайме. На 53-й минуте игрок «Миннесоты» Джозеф Росалес одним касанием обработал мяч вблизи штрафной площадки соперника и закрутил «кожаного» в правый нижний угол ворот.

Однако хозяева поля рано расслабились и на 75-й минуте пропустили гол от Эмеки Энели. Игрок получил пас в штрафной зоне «Миннесоты» и пробил по воротам - 1:1.

Сильнейшего не было выявлено и после двух экстра-таймов, поэтому все решилось в серии пенальти. «Миннесота» победила со счетом 3:1 и, одержав вторую победу в серии, вышла в четвертьфинал.

МЛС. Плей-офф. 3 ноября.

Минессота Юнайтед – Реал Солт Лейк – 1:1 (по пенальти - 3:1)

Голы: Розалес, 53, - Энели, 75.

Фотоотчет

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine