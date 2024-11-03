Сент-Этьен - Страсбург - 2:0. Гости провалились. Видео голов и обзор

В матче 10-го тура «Сент-Этьен» принимал на своем поле «Страсбург».

В первом тайме обе команды демонстрировали равный футбол. Сначала активно атаковали хозяева, а затем инициативу перехватили гости. Однако, создав ряд голевых моментов, ни одна из команд не смогла реализовать хотя бы один шанс.

Все было оставлено на вторую половину.

Откровенно говоря, игроки «Страсбурга» не выдержали физически. На 51-й минуте Микаэль Сад замкнул передачу от Лукаса Стассина - 1:0. На 78-й минуте Ибрагим Сиссоко ворвался в штрафную гостей и головой переправил «кожаного» в ворота - 2:0.

Этот результат остался до финального свистка.

Лига 1. 10-й тур. 2 ноября.

Сент-Этьен – Страсбург – 2:0

Голы: Сад, 51, Сиссоко, 78.

Видеообзор матча.