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Сент-Этьен
02.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Страсбург
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Франция
03 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:02
12
0

Сент-Этьен - Страсбург - 2:0. Гости провалились. Видео голов и обзор

2 ноября состоялись матчи 10-го тура французской Лиги 1.

03 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:02
12
0
Сент-Этьен - Страсбург - 2:0. Гости провалились. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура «Сент-Этьен» принимал на своем поле «Страсбург».

В первом тайме обе команды демонстрировали равный футбол. Сначала активно атаковали хозяева, а затем инициативу перехватили гости. Однако, создав ряд голевых моментов, ни одна из команд не смогла реализовать хотя бы один шанс.

Все было оставлено на вторую половину.

Откровенно говоря, игроки «Страсбурга» не выдержали физически. На 51-й минуте Микаэль Сад замкнул передачу от Лукаса Стассина - 1:0. На 78-й минуте Ибрагим Сиссоко ворвался в штрафную гостей и головой переправил «кожаного» в ворота - 2:0.

Этот результат остался до финального свистка.

Лига 1. 10-й тур. 2 ноября.

Сент-Этьен – Страсбург – 2:0

Голы: Сад, 51, Сиссоко, 78.

Видеообзор матча.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Сиссоко (Сент-Этьен).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Наде (Сент-Этьен).
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Сент-Этьен Страсбург чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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