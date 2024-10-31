Тики-така и баланс. Пушин рассказал, какой ему совет дал сын Дарио Срны
Коуч «Шахтера» поделился мыслями, как он выбирал голкипера на кубковый матч
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал, как ок выбрал голкипера на кубковый матч 1/8 финала с луганской «Зарей» (1:0).
«Я действительно сделал достаточно значительную ротацию, однако голкипера Дмитрия Ризныка сейчас не менял, потому что во время последней паузы на матче сборных нам не удалось найти соперника, чтобы провести дополнительный спарринг. Я доволен состоянием Кирилла Фесюна, нашего второго голкипера, мне очень нравится, как работают на тренировках все наши голкиперы, можно увидеть у них много потенциала. Но я решил, что в этой игре должен участвовать вратарь, уже вошедший в соответствующий ритм.
Мы и так поменяли много игроков, поэтому хотелось оставить определенную стабильность, как в случае с Бондарем и Бондаренко. Можно легко всех поменять, но это несправедливо к только втягивающимся игрокам. Нужны стабильные футболисты, уже имеющие хорошую форму, находятся в своем нормальном ритме, поэтому я стараюсь найти баланс, чтобы помочь другим ребятам показать хорошую игру. Я считаю, что Ризнык доказал это из-за билдапа и великолепного сейва в конце встречи. В этом-то и причина. Думаю, я сделал верный выбор.
«Хочу отметить наших тренеров вратарей – Пятова и Раймонда, мастерски работающих с ребятами. У нас есть несколько молодых голкиперов, которые должны сделать шаг вперед, и я вижу их развитие каждый день. Это отличные результаты.
И еще. Сегодня утром говорил с сыном Дарио Срны, очень умный парень. Я спросил у него совет на эту игру, на что он ответил: «Мистер, таки-таки и баланс». Прекрасный совет!»
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