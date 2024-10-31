Тики-така и баланс. Пушин рассказал, какой ему совет дал сын Дарио Срны

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал, как ок выбрал голкипера на кубковый матч 1/8 финала с луганской «Зарей» (1:0).

«Я действительно сделал достаточно значительную ротацию, однако голкипера Дмитрия Ризныка сейчас не менял, потому что во время последней паузы на матче сборных нам не удалось найти соперника, чтобы провести дополнительный спарринг. Я доволен состоянием Кирилла Фесюна, нашего второго голкипера, мне очень нравится, как работают на тренировках все наши голкиперы, можно увидеть у них много потенциала. Но я решил, что в этой игре должен участвовать вратарь, уже вошедший в соответствующий ритм.

Мы и так поменяли много игроков, поэтому хотелось оставить определенную стабильность, как в случае с Бондарем и Бондаренко. Можно легко всех поменять, но это несправедливо к только втягивающимся игрокам. Нужны стабильные футболисты, уже имеющие хорошую форму, находятся в своем нормальном ритме, поэтому я стараюсь найти баланс, чтобы помочь другим ребятам показать хорошую игру. Я считаю, что Ризнык доказал это из-за билдапа и великолепного сейва в конце встречи. В этом-то и причина. Думаю, я сделал верный выбор.

«Хочу отметить наших тренеров вратарей – Пятова и Раймонда, мастерски работающих с ребятами. У нас есть несколько молодых голкиперов, которые должны сделать шаг вперед, и я вижу их развитие каждый день. Это отличные результаты.

И еще. Сегодня утром говорил с сыном Дарио Срны, очень умный парень. Я спросил у него совет на эту игру, на что он ответил: «Мистер, таки-таки и баланс». Прекрасный совет!»