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Кубок Украины
30 октября 2024, 18:56 | Обновлено 30 октября 2024, 19:02
1223
0

Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины 2024/25

30 октября 2024, 18:56 | Обновлено 30 октября 2024, 19:02
1223
0
Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

30 октября проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Кубок Украины 2024/25. 1/8 финала, 30 октября

Шахтер – Заря – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Лассина Траоре, 21

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Таоре, 21 мин.

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Лассина Траоре видео голов и обзор Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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