Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 октября проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

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Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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Кубок Украины 2024/25. 1/8 финала, 30 октября

Шахтер – Заря – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Лассина Траоре, 21

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Таоре, 21 мин.