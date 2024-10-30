Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины 2024/25
30 октября проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер и Заря.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Кубок Украины 2024/25. 1/8 финала, 30 октября
Шахтер – Заря – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Лассина Траоре, 21
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Таоре, 21 мин.
😍 Марлон ➡️ Педріньйо 🅰️ Траоре ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 30, 2024
🧡 Лассіна відкриває рахунок у кубковому матчі із «Зорею» 👏🏻#Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/7IO0On929B
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