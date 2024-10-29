ФОТО. ЗОЛОТОЙ МЯЧ: «Урок фейр-плей от Месси, который не усвоил Винисиус»

Винисиус Жуниор и мадридский «Реал» не прибыли вчера на церемонию награждения «Золотой мяч-2024».

Этот жест игрока и испанского гранда восприняли не очень хорошо в футбольном мире.

Журналист издания «Mundo Deportivo» Фернандо Поло выдал мини-материал под названием «Урок «честной игры» Месси в истории «Золотого мяча», который Винисиус не усвоил».

Журналист ставит поведение Месси в пример бразильцу:

«Месси посещал церемонию вручения «Золотого мяча» шесть раз, несмотря на то, что знал, что не выиграет его: это случилось в 2007-м, 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м годах.

И каждый раз, когда Месси занимал второе место, он оказывался позади Криштиану Роналду, и не отказывался от посещения церемонии, несмотря на жесткую конкуренцию, которая существовала», – отмечает Фернандо Поло.