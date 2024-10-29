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29 октября 2024, 21:55 |
584
1

ФОТО. ЗОЛОТОЙ МЯЧ: «Урок фейр-плей от Месси, который не усвоил Винисиус»

Звезде Реала есть чему поучиться у 8-кратного обладателя Золотого мяча...

29 октября 2024, 21:55 |
584
1
ФОТО. ЗОЛОТОЙ МЯЧ: «Урок фейр-плей от Месси, который не усвоил Винисиус»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Винисиус Жуниор и мадридский «Реал» не прибыли вчера на церемонию награждения «Золотой мяч-2024».

Этот жест игрока и испанского гранда восприняли не очень хорошо в футбольном мире.

Журналист издания «Mundo Deportivo» Фернандо Поло выдал мини-материал под названием «Урок «честной игры» Месси в истории «Золотого мяча», который Винисиус не усвоил».

Журналист ставит поведение Месси в пример бразильцу:

«Месси посещал церемонию вручения «Золотого мяча» шесть раз, несмотря на то, что знал, что не выиграет его: это случилось в 2007-м, 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м годах.

И каждый раз, когда Месси занимал второе место, он оказывался позади Криштиану Роналду, и не отказывался от посещения церемонии, несмотря на жесткую конкуренцию, которая существовала», – отмечает Фернандо Поло.

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Лионель Месси Винисиус Жуниор Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: Mundo Deportivo
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Burevestnik
хлопчику не дали цікаву іграшку, він образився, 
і не тільки він, а весь клуб...  
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