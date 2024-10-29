Шахтер готовится к кубковому матчу на базе в Винниках
30 октября «горняки» сыграют в Кубке Украины против «Зари»
Донецкий «Шахтер» провел тренировку в рамках подготовки к кубковому поединку с «Зарей».
Утром у «горняков» было теоретическое занятие с видеоанализом соперника, после чего игроки провели традиционную активацию в фитнес-центре, а затем отправились на поле. Тренировочная сессия состояла из разминки, упражнений на удержание мяча на четверо мини-ворот, отработки тактических аспектов и стандартных положений.
Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины «Шахтер» - «Заря» состоится в среду, 30 октября, во Львове. Игра на «Арене Львов» начнется в 18:00.
Напомним, недавно было сообщено, что донецкий «Шахтер» возвращается на тренировочную базу в Винниках.
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