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Кубок Украины
29 октября 2024, 19:12 | Обновлено 29 октября 2024, 20:19
651
0

Шахтер готовится к кубковому матчу на базе в Винниках

30 октября «горняки» сыграют в Кубке Украины против «Зари»

29 октября 2024, 19:12 | Обновлено 29 октября 2024, 20:19
651
0
Шахтер готовится к кубковому матчу на базе в Винниках
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел тренировку в рамках подготовки к кубковому поединку с «Зарей».

Утром у «горняков» было теоретическое занятие с видеоанализом соперника, после чего игроки провели традиционную активацию в фитнес-центре, а затем отправились на поле. Тренировочная сессия состояла из разминки, упражнений на удержание мяча на четверо мини-ворот, отработки тактических аспектов и стандартных положений.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины «Шахтер» - «Заря» состоится в среду, 30 октября, во Львове. Игра на «Арене Львов» начнется в 18:00.

Напомним, недавно было сообщено, что донецкий «Шахтер» возвращается на тренировочную базу в Винниках.

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Шахтер Донецк Заря Луганск Кубок Украины по футболу Винники тренировка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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