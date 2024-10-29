ВИДЕО. Как это было. Как женская сборная сыграла в Турции первый матч

25 октября состоялись первые матчи первого раунда плей-офф отбора к чемпионату Европы 2025 по футболу среди женщин.

Женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко в Стамбуле на арене Эсенлер встречалась с командой Турции.

На 31-й минуте Дарья Апанащенко метко пробила в дальний угол после неудачной игры турецкого вратаря (1:0). На 61-й минуте Элиф Кескин пробила в противоход Екатерине Самсон после передачи на дальнюю штангу. В итоге зафиксирована ничья (1:1).

Второй матч первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 состоится 29 октября в Кишиневе на стадионе «Зимбру».

Победитель противостояния между Украиной и Турцией сыграет в решающем раунде квалификации против Греции или Бельгии (0:0 в первом матче).

Евро-2025 среди женских команд

Плей-офф квалификации. Первый раунд

Первые матчи, 25 октября

Турция – Украина – 1:1 (0:1)

Голы: Кескин, 61 – Апанащенко, 31

Видео голов и обзор матча

Гол Апанащенко, 31 мин.