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  4. «Грубый удар». Михавко оценил удаление Криськива в Классическом
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 10:15 |
330
0

«Грубый удар». Михавко оценил удаление Криськива в Классическом

Защитник «Динамо» прокомментировал ничью с «Шахтером»

29 октября 2024, 10:15 |
330
0
«Грубый удар». Михавко оценил удаление Криськива в Классическом
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Для тебя поединок с «Шахтером» это дерби или классико?

– Для меня – классико. Напряжение матча было заметно. И для нас, и для «горняков» это важнейший поединок в сезоне. Игра была напряженной и интересной.

– В первом тайме динамовцам не все удавалось?

– Да. Это было из-за наших переездов. Мы имели на два дня меньше времени на подготовку к этому матчу. Мы понимали, что нам будет трудно в игре с «горняками». «Шахтер» всегда среди лидеров украинского чемпионата. Относительно результата, то мы хотели забить и второй мяч в конце встречи. Но, мы не расстроились, и будем работать дальше.

– В начале второго тайма динамовцы пропустили гол после розыгрыша углового. Какие были у тебя мысли на тот момент?

– Мы пропустили достаточно обидный мяч, там был сумбур в нашей вратарской. Но так бывает в футболе. У нас была только одна задача – забить гол в ответ.

– Ты хорошо видел эпизод с грубой игрой Крыськива против Биловара?

– Это подкат сзади, грубый удар, здесь даже спорить не о чем. Но хочу сказать, что такие эпизоды были и еще в этой встрече.

– Счет по игре?

– Да.

– В четверг «Динамо» играло в Риме. Ты успел психологически восстановиться?

– Досадный эпизод для меня произошел в столице Италии. Это моя была ошибка, имею в виду назначение пенальти. Конечно, я хотел бы быстрее забыть тот эпизод, ведь мы перешли на подготовку к матчу с «Шахтером». Но это трудно. Это будет хорошим опытом для меня в будущем.

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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