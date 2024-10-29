Отстояли в меньшинстве. Мальорка отобрала очки в Атлетика

29 октября состоялся заключительный поединок 11-го тура Ла лиги между «Мальоркой» и «Атлетиком» Бильбао.

Матч прошел на стадионе «Мальорка Сон Моикс» в городе Пальма-де-Мальорка.

В первом тайме хозяева остались в меньшинстве из-за грубой игры полузащитника Саму Кошта. Футболист на 23-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул границы поля. Гости воспользовались преимуществом, взяв ход матча под свой контроль. Под занавес первой половины встречи, на 44-й минуте, мяч забил Нико Уильямс, однако судья отменил взятие ворот. Как оказалось, мяч при прострели на Нико вышел за линию поля.

После перерыва баскский клуб вновь продолжил штурмовать ворота хозяев. Во второй раз в матче гости забили мяч в ворота, однако боковой судья поднял флажок – минимальный офсайд в Иньяки Уильямса. Гости так и не сумели дожать противника, поэтому счет на табло остался неизменным.

Ничейный результат поднял «Мальорку» на седьмое место в турнирной таблице (18 очков). «Атлетик» же остался на пятой строчке (18 баллов).

Ла лига. 11-й тур, 29 октября

«Мальорка» – «Атлетик» Бильбао – 0:0

Удаление: Кошта, 23

FINAL #MallorcaAthletic 0-0



🟰 ¡Empate sin goles en el encuentro que cierra la jornada en #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/6ivxDHSSVx — LALIGA (@LaLiga) October 28, 2024