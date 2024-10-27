Фиорентина – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Серии А 2024/25
27 октября проходит матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут
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Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября
Фиорентина – Рома – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Кин, 9, Бельтран, 17 (пен.)
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Кин, 9 мин.
ГОЛ! 2:0 Бельтран, 17 мин. (пен.)
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