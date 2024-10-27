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  4. Фиорентина – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 22:21 |
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Фиорентина – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Серии А 2024/25

27 октября 2024, 22:21 |
330
0
Фиорентина – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября проходит матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Фиорентина – Рома – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Кин, 9, Бельтран, 17 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Кин, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Бельтран, 17 мин. (пен.)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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