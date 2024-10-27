Фиорентина – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 октября проходит матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

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Коллективы играют на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут

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Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Фиорентина – Рома – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Кин, 9, Бельтран, 17 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Кин, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Бельтран, 17 мин. (пен.)