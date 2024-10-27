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  4. Интер – Ювентус. Сумасшедшая игра! Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
27 октября 2024, 20:50 |
281
0

Интер – Ювентус. Сумасшедшая игра! Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Серии А 2024/25

27 октября 2024, 20:50 |
281
0
Интер – Ювентус. Сумасшедшая игра! Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября проходит матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Ювентус.

Поединок проходит на стадионе Сан-Сиро в Милане. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Интер Милан – Ювентус – 4:3 (матч продолжается)

Голы: Зелиньски, 15 (пен.), 37 (пен.), Мхитарян, 35, Дюмфрис, 53 – Влахович, 20, Веа, 27, Йылдыз, 71, 82

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Зелиньски, 15 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Влахович, 20 мин.

ГОЛ! 1:2 Веа, 27 мин.

ГОЛ! 2:2 Зелиньски, 37 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:2 Мхитарян, 35 мин.

ГОЛ! 4:2 Дюмфрис, 53 мин.

ГОЛ! 4:3 Йылдыз, 71 мин.

ГОЛ! 4:4 Йылдыз, 82 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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