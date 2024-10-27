Англия27 октября 2024, 19:08 | Обновлено 27 октября 2024, 19:09
1576
0
Арсенал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор центрального матча 9-го тура АПЛ
27 октября 2024, 19:08 | Обновлено 27 октября 2024, 19:09
1576
0
27 октября в 18:30 проходит матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.
Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резерве.
Арсенал занимает 5 место в АПЛ (17 очков). Ливерпуль идет вторым (21 пункт).
Видео матча можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Арсенал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 9 мин
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 октября 2024, 18:40 0
Денис Попов потянул заднюю, вместо него вышел Кристиан Биловар
Футбол | 27 октября 2024, 11:23 5
Бельгиец поддержал украинского голкипера «сливочных»
MMA | 26.10.2024, 23:23
Бокс | 27.10.2024, 09:25
Футбол | 27.10.2024, 16:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.10.2024, 19:06 22
27.10.2024, 07:33 10
26.10.2024, 07:44 6
Бокс
27.10.2024, 11:11 10
26.10.2024, 14:39 4
27.10.2024, 00:29 9
26.10.2024, 08:26 15