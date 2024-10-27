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Чемпионат Англии
Арсенал
27.10.2024 18:30 – 45+ 2 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 октября 2024, 19:08 | Обновлено 27 октября 2024, 19:09
1576
0

Арсенал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор центрального матча 9-го тура АПЛ

27 октября 2024, 19:08 | Обновлено 27 октября 2024, 19:09
1576
0
Арсенал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 октября в 18:30 проходит матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резерве.

Арсенал занимает 5 место в АПЛ (17 очков). Ливерпуль идет вторым (21 пункт).

Видео матча можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 9 мин

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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