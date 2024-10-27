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  4. В США умер голкипер Филадельфии Юнион
Major League Soccer
27 октября 2024, 14:51 |
948
1

В США умер голкипер Филадельфии Юнион

Игроку на момент смерти было 25 лет

27 октября 2024, 14:51 |
948
1
В США умер голкипер Филадельфии Юнион
Transfermarkt. Холден Трент

Футбольный клуб «Филадельфия Юнион» подтвердил смерть 25-летнего голкипера Холдена Трента.

Известно, что накануне трагического известия голкипер попал в больницу в отделение интенсивной терапии, но официальную причину смерти пока не разглашают.

Холден Трент в этом сезоне сыграл 1 матч и пропустил 4 мяча.

«Мы глубоко опечалены этой болезненной потерей. Для команды он был преданным игроком, а также любящим сыном, братом и товарищем», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что недавно от сердечного приступа скончался вице-чемпион мира 1998 года Зе Карлос.

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Филадельфия Юнион Major League Soccer (MLS) смерть
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
Якщо помирають такі молоді спортсмени які постійно під наглядом лікарів то що говорити про тих хто не може дозволити собі навіть МРТ або КТ.
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