В США умер голкипер Филадельфии Юнион
Игроку на момент смерти было 25 лет
Футбольный клуб «Филадельфия Юнион» подтвердил смерть 25-летнего голкипера Холдена Трента.
Известно, что накануне трагического известия голкипер попал в больницу в отделение интенсивной терапии, но официальную причину смерти пока не разглашают.
Холден Трент в этом сезоне сыграл 1 матч и пропустил 4 мяча.
«Мы глубоко опечалены этой болезненной потерей. Для команды он был преданным игроком, а также любящим сыном, братом и товарищем», - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что недавно от сердечного приступа скончался вице-чемпион мира 1998 года Зе Карлос.
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