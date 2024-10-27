В США умер голкипер Филадельфии Юнион

Футбольный клуб «Филадельфия Юнион» подтвердил смерть 25-летнего голкипера Холдена Трента.

Известно, что накануне трагического известия голкипер попал в больницу в отделение интенсивной терапии, но официальную причину смерти пока не разглашают.

Холден Трент в этом сезоне сыграл 1 матч и пропустил 4 мяча.

«Мы глубоко опечалены этой болезненной потерей. Для команды он был преданным игроком, а также любящим сыном, братом и товарищем», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что недавно от сердечного приступа скончался вице-чемпион мира 1998 года Зе Карлос.