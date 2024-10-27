Сидорчук остался на замене. Вестерло уступило Сент-Трюйдену
В лиге Жулипе 26-го октября были сыграны матчи 12-го тура
26-го октября в матче 12-го тура лиги Жулипе «Вестерло» на выезде уступил «Сент-Трюйдену».
Хозяева поля забили в каждом тайме по голу. Дублем в этой игре отметился Адриано Бертаччини.
Украинец Сергей Сидорчук был включен в заявку на эту игру, но на поле так и не появился. «Вестерло» проиграл со счетом 0:2.
Сидорчук уже 6 матчей подряд не выходит на поле за бельгийский клуб. Последний раз футболист играл 30 августа. в игре против Генка. Тогда полузащитник провел на поле 10 минут и заработал желтую карточку.
Лига Жулипе. 12-й тур. 26 октября
Сент-Трюйден – Вестерло - 2:0
Голы: Бертаччини, 21, 86
Дендер – Мехелен - 2:5
Голы: Фолун, 82 (автогол), Оратмангун, 90+6, - Пфлюке, 53, Сторм, 60, Бельхали, 90+1, Хайреманс, 90+4, Раман, 90+7
Шарлеруа – Левен - 0:2
Голы: Иквуэсеми, 32, 45+2
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