Сидорчук остался на замене. Вестерло уступило Сент-Трюйдену

26-го октября в матче 12-го тура лиги Жулипе «Вестерло» на выезде уступил «Сент-Трюйдену».

Хозяева поля забили в каждом тайме по голу. Дублем в этой игре отметился Адриано Бертаччини.

Украинец Сергей Сидорчук был включен в заявку на эту игру, но на поле так и не появился. «Вестерло» проиграл со счетом 0:2.

Сидорчук уже 6 матчей подряд не выходит на поле за бельгийский клуб. Последний раз футболист играл 30 августа. в игре против Генка. Тогда полузащитник провел на поле 10 минут и заработал желтую карточку.

Лига Жулипе. 12-й тур. 26 октября

Сент-Трюйден – Вестерло - 2:0

Голы: Бертаччини, 21, 86

Дендер – Мехелен - 2:5

Голы: Фолун, 82 (автогол), Оратмангун, 90+6, - Пфлюке, 53, Сторм, 60, Бельхали, 90+1, Хайреманс, 90+4, Раман, 90+7

Шарлеруа – Левен - 0:2

Голы: Иквуэсеми, 32, 45+2

