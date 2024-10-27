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Сент-Трюйден
26.10.2024 21:45 – FT 2 : 0
Вестерло
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Бельгия
27 октября 2024, 07:06 |
88
0

Сидорчук остался на замене. Вестерло уступило Сент-Трюйдену

В лиге Жулипе 26-го октября были сыграны матчи 12-го тура

27 октября 2024, 07:06 |
88
0
Сидорчук остался на замене. Вестерло уступило Сент-Трюйдену
Transfermarkt. Сергей Сидорчук

26-го октября в матче 12-го тура лиги Жулипе «Вестерло» на выезде уступил «Сент-Трюйдену».

Хозяева поля забили в каждом тайме по голу. Дублем в этой игре отметился Адриано Бертаччини.

Украинец Сергей Сидорчук был включен в заявку на эту игру, но на поле так и не появился. «Вестерло» проиграл со счетом 0:2.

Сидорчук уже 6 матчей подряд не выходит на поле за бельгийский клуб. Последний раз футболист играл 30 августа. в игре против Генка. Тогда полузащитник провел на поле 10 минут и заработал желтую карточку.

Лига Жулипе. 12-й тур. 26 октября

Сент-Трюйден – Вестерло - 2:0

Голы: Бертаччини, 21, 86

Дендер – Мехелен - 2:5

Голы: Фолун, 82 (автогол), Оратмангун, 90+6, - Пфлюке, 53, Сторм, 60, Бельхали, 90+1, Хайреманс, 90+4, Раман, 90+7

Шарлеруа – Левен - 0:2

Голы: Иквуэсеми, 32, 45+2

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Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Сент-Трюйден Дендер Мехелен Шарлеруа Ауд-Хеверле Левен
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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