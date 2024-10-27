Ганс ФЛИК: «Эту победу заслуживает вся Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных над мадридским «Реалом» в матче 11-го тура Ла Лиги, который состоялся 26 октября.

«Мы очень хорошо начали игру. Все четко понимали, что нужно делать как в защите, так и в нападении. Мы знали, что если защита будет действовать выше, это принесет результат. Главная идея, которую мы воплощаем в жизнь.

Сегодняшняя победа - это не про меня. Это про команду, фанатов и клуб. Мы все счастливы и уверены, что эту победу заслуживает вся «Барселона», - прокомментировал Флик.

Напомним, что «Барселона» победила на выезде мадридский «Реал» со счетом 4:0.