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  4. Ганс ФЛИК: «Эту победу заслуживает вся Барселона»
Испания
27 октября 2024, 06:06 |
406
0

Ганс ФЛИК: «Эту победу заслуживает вся Барселона»

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» разгромила мадридский «Реал»

27 октября 2024, 06:06 |
406
0
Ганс ФЛИК: «Эту победу заслуживает вся Барселона»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных над мадридским «Реалом» в матче 11-го тура Ла Лиги, который состоялся 26 октября.

«Мы очень хорошо начали игру. Все четко понимали, что нужно делать как в защите, так и в нападении. Мы знали, что если защита будет действовать выше, это принесет результат. Главная идея, которую мы воплощаем в жизнь.

Сегодняшняя победа - это не про меня. Это про команду, фанатов и клуб. Мы все счастливы и уверены, что эту победу заслуживает вся «Барселона», - прокомментировал Флик.

Напомним, что «Барселона» победила на выезде мадридский «Реал» со счетом 4:0.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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