Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интернасьонал побеждает благодаря голу бывшего игрока Шахтера
Бразилия
27 октября 2024, 04:37 | Обновлено 27 октября 2024, 04:38
73
0

Интернасьонал побеждает благодаря голу бывшего игрока Шахтера

Алан Патрик забивает уже 6-й гол в новом сезоне

27 октября 2024, 04:37 | Обновлено 27 октября 2024, 04:38
73
0
Интернасьонал побеждает благодаря голу бывшего игрока Шахтера
Transfermarkt. Алан Патрик

27 октября состоялись матчи 31-го тура бразильской Серии A.

В игре между «Атлетику Минейру» и «Интернасионалом» было много событий. На 38-й минуте экс-игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик открыл счет, реализовав пенальти. Через 2 минуты Алессандро Бернабеи удвоил преимущество «Интернасионала».

Однако гости не смогли уйти на перерыв с комфортным результатом, ведь пропустили от чилийского ветерана Эдуардо Варгаса.

Возможно, «Атлетику Минейру» смог бы дожать соперника во втором тайме, но мяч упорно не шел в ворота. Зато игроки «Интернасионала» забили в третий раз. На 88-й минуте результативный удар нанес Бруно Табата - 1:3.

Бразильская Серия A. 31-й тур. 27 октября

«Атлетико Минейру» – «Интернасьонал» – 1:3

Голы: Варгас, 45+3 - Патрик, 38, Бернабеи, 40, Табата, 88.

«Атлетико ПР» – «Крузейру» – 3:0

Голы: Пабло, 25, Жулианар, 46, Никао, 80

«РБ Брагантино» – «Ботафого» – 0:1

Гол: Грегори, 86

«Крисиума» – «Сан-Паулу» - 1:1

Голы: Фелипе, 21 - Лизейро, 88

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ботафого 31 19 7 5 49 - 26 64
2 Палмейрас 31 18 7 6 53 - 25 61
3 Форталеза 31 16 9 6 41 - 32 57
4 Фламенго 30 16 6 8 49 - 36 54
5 Интернасьонал 30 14 10 6 41 - 27 52
6 Сан-Паулу 31 15 6 10 42 - 33 51
7 Баия 30 13 7 10 40 - 34 46
8 Крузейро 31 12 8 11 36 - 33 44
9 Атлетико Минейро 30 10 11 9 42 - 45 41
10 Васко да Гама 30 11 7 12 33 - 41 40
11 Гремио 31 11 5 15 36 - 39 38
12 Крисиума 31 9 10 12 38 - 44 37
13 Флуминенсе 31 10 6 15 26 - 32 36
14 Витория 31 10 5 16 35 - 45 35
15 Атлетико Паранаэнсе 30 9 7 14 32 - 37 34
16 Брагантино 31 8 10 13 34 - 40 34
17 Жувентуде 31 8 10 13 38 - 48 34
18 Коринтианс 30 7 11 12 34 - 40 32
19 Куяба 30 6 9 15 25 - 40 27
20 Атлетико Гоияниенсе 31 5 7 19 23 - 50 22
Полная таблица


По теме:
ВИДЕО. В полуфиналах Кубка Либертадорес зафиксированы два разгрома
Умер вице-чемпион мира-1998, который случайно попал на турнир
Экс-игрок Шахтера и сборной Украины стал гендиректором клуба из Бразилии
чемпионат Бразилии по футболу Атлетико Минейро Интернасьонал Атлетико Паранаэнсе Крузейро Ред Булл Брагантино Ботафого Сан-Паулу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
Футбол | 27 октября 2024, 04:18 0
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме

Теперь известно, почему Артема окрестили «Машиной»

«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
Бокс | 26 октября 2024, 08:48 0
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша

Дэвид Аллен ждет победы «Цыганского короля»

Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Бокс | 26.10.2024, 16:44
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 26.10.2024, 21:57
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
Футбол | 27.10.2024, 00:29
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
26.10.2024, 08:26 14
Бокс
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
25.10.2024, 11:19
Футбол
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 3
Футбол
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
26.10.2024, 14:39 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
26.10.2024, 10:50 8
Футбол
Два метра и 10 см. Невероятный рекорд Магучих ратифицирован федерацией
Два метра и 10 см. Невероятный рекорд Магучих ратифицирован федерацией
25.10.2024, 01:59
Другие виды
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем