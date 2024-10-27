Интернасьонал побеждает благодаря голу бывшего игрока Шахтера

27 октября состоялись матчи 31-го тура бразильской Серии A.

В игре между «Атлетику Минейру» и «Интернасионалом» было много событий. На 38-й минуте экс-игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик открыл счет, реализовав пенальти. Через 2 минуты Алессандро Бернабеи удвоил преимущество «Интернасионала».

Однако гости не смогли уйти на перерыв с комфортным результатом, ведь пропустили от чилийского ветерана Эдуардо Варгаса.

Возможно, «Атлетику Минейру» смог бы дожать соперника во втором тайме, но мяч упорно не шел в ворота. Зато игроки «Интернасионала» забили в третий раз. На 88-й минуте результативный удар нанес Бруно Табата - 1:3.

Бразильская Серия A. 31-й тур. 27 октября

«Атлетико Минейру» – «Интернасьонал» – 1:3

Голы: Варгас, 45+3 - Патрик, 38, Бернабеи, 40, Табата, 88.

«Атлетико ПР» – «Крузейру» – 3:0

Голы: Пабло, 25, Жулианар, 46, Никао, 80

«РБ Брагантино» – «Ботафого» – 0:1

Гол: Грегори, 86

«Крисиума» – «Сан-Паулу» - 1:1

Голы: Фелипе, 21 - Лизейро, 88

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ботафого 31 19 7 5 49 - 26 64 2 Палмейрас 31 18 7 6 53 - 25 61 3 Форталеза 31 16 9 6 41 - 32 57 4 Фламенго 30 16 6 8 49 - 36 54 5 Интернасьонал 30 14 10 6 41 - 27 52 6 Сан-Паулу 31 15 6 10 42 - 33 51 7 Баия 30 13 7 10 40 - 34 46 8 Крузейро 31 12 8 11 36 - 33 44 9 Атлетико Минейро 30 10 11 9 42 - 45 41 10 Васко да Гама 30 11 7 12 33 - 41 40 11 Гремио 31 11 5 15 36 - 39 38 12 Крисиума 31 9 10 12 38 - 44 37 13 Флуминенсе 31 10 6 15 26 - 32 36 14 Витория 31 10 5 16 35 - 45 35 15 Атлетико Паранаэнсе 30 9 7 14 32 - 37 34 16 Брагантино 31 8 10 13 34 - 40 34 17 Жувентуде 31 8 10 13 38 - 48 34 18 Коринтианс 30 7 11 12 34 - 40 32 19 Куяба 30 6 9 15 25 - 40 27 20 Атлетико Гоияниенсе 31 5 7 19 23 - 50 22 Полная таблица



