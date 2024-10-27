Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном

Центральным матчем 8-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии была игра «Аль-Хиляль» против «Аль-Таавона».

Хозяева поля уже на 15-й минуте открыли счет. Гол на свой счет записал Александар Митрович, который замкнул передачу Жоау Конселу.

В первой половине больше голов не было, но «Аль-Хиляль» должен был забивать хотя бы дважды.

Что не смогли в первом тайме, то сделали во втором. На 62-й минуте Сергей Милинкович-Савич удвоил преимущество «Аль-Хиляля». В итоге - убедительная победа.

Профессиональная лига Саудовской Аравии, 8-й тур, 26 октября

«Аль-Хиляль» – «Аль-Таавон» – 2:0

Голы: Митрович, 15; Милинкович-Савич, 62

«Аль-Фейха» – «Аль-Эттифак» – 1:1

Голы: Лопес, 28 - Медран, 53

«Аль-Раэд» – «Аль-Фатех» – 2:1

Голы: Саппанош, 45+2 (автогол), Саадан, 65 (автогол) - Ал Анази, 85

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