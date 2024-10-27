Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном
В профессиональной лиге Саудовской аравии сыграли матчи 8-го тура
Центральным матчем 8-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии была игра «Аль-Хиляль» против «Аль-Таавона».
Хозяева поля уже на 15-й минуте открыли счет. Гол на свой счет записал Александар Митрович, который замкнул передачу Жоау Конселу.
В первой половине больше голов не было, но «Аль-Хиляль» должен был забивать хотя бы дважды.
Что не смогли в первом тайме, то сделали во втором. На 62-й минуте Сергей Милинкович-Савич удвоил преимущество «Аль-Хиляля». В итоге - убедительная победа.
Профессиональная лига Саудовской Аравии, 8-й тур, 26 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таавон» – 2:0
Голы: Митрович, 15; Милинкович-Савич, 62
«Аль-Фейха» – «Аль-Эттифак» – 1:1
Голы: Лопес, 28 - Медран, 53
«Аль-Раэд» – «Аль-Фатех» – 2:1
Голы: Саппанош, 45+2 (автогол), Саадан, 65 (автогол) - Ал Анази, 85
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|8
|8
|0
|0
|23 - 6
|24
|2
|Аль-Иттихад
|8
|7
|0
|1
|21 - 8
|21
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|8
|5
|0
|3
|9 - 5
|15
|5
|Аль-Кадисия
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6
|Аль-Рияд
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|7
|Аль-Раед
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8
|Аль-Ахли Джидда
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9
|Аль-Таавун
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|10
|Аль-Иттифак
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11
|Аль-Халидж
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|12
|Аль-Оруба
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|13
|Дамак
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14
|Аль-Холуд
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|15
|Аль-Вахда Мекка
|8
|1
|3
|4
|11 - 21
|6
|16
|Аль-Фейха
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|17
|Аль-Ахдуд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|18
|Аль-Фатех
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
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