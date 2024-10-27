Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
26.10.2024 21:00 – FT 2 : 0
Аль-Таавун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
27 октября 2024, 03:59 |
40
0

Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном

В профессиональной лиге Саудовской аравии сыграли матчи 8-го тура

27 октября 2024, 03:59 |
40
0
Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральным матчем 8-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии была игра «Аль-Хиляль» против «Аль-Таавона».

Хозяева поля уже на 15-й минуте открыли счет. Гол на свой счет записал Александар Митрович, который замкнул передачу Жоау Конселу.

В первой половине больше голов не было, но «Аль-Хиляль» должен был забивать хотя бы дважды.

Что не смогли в первом тайме, то сделали во втором. На 62-й минуте Сергей Милинкович-Савич удвоил преимущество «Аль-Хиляля». В итоге - убедительная победа.

Профессиональная лига Саудовской Аравии, 8-й тур, 26 октября

«Аль-Хиляль» – «Аль-Таавон» – 2:0

Голы: Митрович, 15; Милинкович-Савич, 62

«Аль-Фейха» – «Аль-Эттифак» – 1:1

Голы: Лопес, 28 - Медран, 53

«Аль-Раэд» – «Аль-Фатех» – 2:1

Голы: Саппанош, 45+2 (автогол), Саадан, 65 (автогол) - Ал Анази, 85

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 8 8 0 0 23 - 6 24
2 Аль-Иттихад 8 7 0 1 21 - 8 21
3 Аль-Наср Эр-Рияд 8 5 3 0 19 - 7 18
4 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8 5 0 3 9 - 5 15
5 Аль-Кадисия 8 4 1 3 9 - 7 13
6 Аль-Рияд 8 4 1 3 11 - 12 13
7 Аль-Раед 8 3 2 3 13 - 9 11
8 Аль-Ахли Джидда 8 3 2 3 12 - 8 11
9 Аль-Таавун 8 3 2 3 9 - 8 11
10 Аль-Иттифак 8 3 2 3 8 - 10 11
11 Аль-Халидж 8 3 1 4 6 - 11 10
12 Аль-Оруба 8 3 1 4 9 - 15 10
13 Дамак 8 2 1 5 11 - 14 7
14 Аль-Холуд 8 1 3 4 11 - 16 6
15 Аль-Вахда Мекка 8 1 3 4 11 - 21 6
16 Аль-Фейха 8 1 3 4 6 - 16 6
17 Аль-Ахдуд 8 1 2 5 7 - 13 5
18 Аль-Фатех 8 1 1 6 6 - 15 4
Полная таблица

По теме:
Трансфера в Саудовскую Аравию не будет. Рюдигер не планирует покидать Реал
Реал хочет вернуть звезду Ман Сити из Саудовской Аравии
Звезда Ювентуса может бесплатно перебраться в Саудовскую Аравию
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Таавун Сергей Милинкович-Савич Александар Митрович Аль-Фейха Аль-Раед Аль-Фатех
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
Футбол | 27 октября 2024, 00:29 6
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны

Состоялось первое Эль-Классико в сезоне

Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
MMA | 26 октября 2024, 23:23 0
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй

Вечером 26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится шоу UFC 308

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 26.10.2024, 10:50
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Аталанта - Верона - 6:1. Понятно с первых минут. Видео голов и обзор
Футбол | 27.10.2024, 02:55
Аталанта - Верона - 6:1. Понятно с первых минут. Видео голов и обзор
Аталанта - Верона - 6:1. Понятно с первых минут. Видео голов и обзор
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
Бокс | 26.10.2024, 08:48
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
26.10.2024, 21:57 5
Бокс
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 21
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
26.10.2024, 08:26 14
Бокс
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 3
Футбол
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
25.10.2024, 11:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем