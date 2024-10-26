Ямал, Рафинья, Левандовски против Лунина. Известен составы Барсы на Класико

В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

Стал известен состав «Барселоны» на этот матч.

Барселона: Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Лопес, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Напомним, ранее Анчелотти определил стартовый состав «Реала» на этот матч.