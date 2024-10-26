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Англия
26 октября 2024, 19:05 | Обновлено 26 октября 2024, 19:30
292
0

Гол Холанда принес победу Ман Сити, 7 голов в матче Брентфорд – Ипсвич

Результаты матчей АПЛ

26 октября 2024, 19:05 | Обновлено 26 октября 2024, 19:30
292
0
Гол Холанда принес победу Ман Сити, 7 голов в матче Брентфорд – Ипсвич
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» одержал очередную победу в АПЛ – на этот раз со счетом 1:0 победили «Саутгемптон». Единственный гол в матче забил Эрлинг Холанд, которого невозможно остановить – это его 11-й забитый мяч в чемпионате. Норвежец продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

«Борнмут» в гостях вырвал ничью с «Астон Виллой» – 1:1. Эванилсон спас свою команду на 90+6 минуте. Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч и получил оценку 6,9.

Чемпионат Англии, 9-й тур.

Астон Вилла – Борнмут – 1:1

Гол: Баркли, 76 – Эванилсон, 90+6

Брайтон – Вулверхэмптон – 2:2

Гол: Уэлбек, 45, Фергюсон, 85 – Аит-Нури, 88, Кунья, 90+3

Брентфорд – Ипсвич – 4:3

Голы: Висса, 44, Кларк, 45+1 (автогол), Мбемо, 51 (пен), 90+6 – Смодич, 28, Херст, 31, Делап, 86

Манчестер Сити – Саутгемптон – 1:0

Гол: Холанд, 5

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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