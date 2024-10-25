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Бразилия
25 октября 2024, 21:18 | Обновлено 25 октября 2024, 22:55
2435
0

Умер вице-чемпион мира-1994, который случайно попал на турнир

Зе Карлос дебютировал за сборную Бразилии в 29 лет

25 октября 2024, 21:18 | Обновлено 25 октября 2024, 22:55
2435
0
Умер вице-чемпион мира-1994, который случайно попал на турнир
metropoles.com. Зе Карлос

Бывший футболист сборной Бразилии Зе Карлос умер 25 октября 2024 года на 56-м году жизни. Наиболее известен тем, что стал вице-чемпионом мира 1998 года во Франции, когда сборная Бразилии проиграла хозяевам турнира со счетом 0:3.

Зе Карлос играл на позиции защитника. До 1997 года он был неприметным игроком в бразильской Серии А, а потом перешел в «Сан-Паулу», где сразу же стал игроком основного состава. Проведя успешный сезон за бразильский клуб, Зе Карлос был включен в расширенную заявку сборной тренером Марио Загалло.

На тот момент Зе Карлосу было уже 29 лет. Вряд ли даже сам игрок верил в то, что поедет на Мундиаль, но в последний момент сборную Бразилии начали преследовать травмы, и защитник «Сан-Паулу» вошел в окончательную заявку на турнир.

На чемпионате мира Зе Карлос дебютировал за сборную в полуфинальном матче против Нидерландов. Он сыграл в том матче все 120 минут, а бразильцы одержали победу в серии послематчевых пенальти.

Больше Зе Карлос за сборную не играл, но вице-чемпионом стал.

Сообщается, что бывший футболист умер в результате сердечного приступа.

Напомним, что ранее стало известно о смерти бывшего футболиста «Марселя» Абделазиза Баррада.

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Олександр Сільченко Источник: Footboom
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