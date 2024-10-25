Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей МИЗИН: «Черная полоса в Михавке затянулась»
Лига Европы
25 октября 2024, 16:35 | Обновлено 25 октября 2024, 16:36
531
2

Сергей МИЗИН: «Черная полоса в Михавке затянулась»

Бывший полузащитник сборной Украины – о поражении Динамо от Ромы

25 октября 2024, 16:35 | Обновлено 25 октября 2024, 16:36
531
2
Сергей МИЗИН: «Черная полоса в Михавке затянулась»
ФК Динамо Киев. Сергей Мизин

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал вчерашнее поражение подопечных Александра Шовковского в групповом раунде Лиги Европы по футболу от «Ромы» - 0:1:

«Если принимать во внимание экспериментальный состав киевлян и то, что они едва ли не впервые на таком уровне действовали с тремя центральными защитниками, то их игра произвела неплохое впечатление. Нельзя сказать, что в каких-то фазах игры римлян имели заметное преимущество. Другое дело, что опять не обошлось без промахов в обороне, остался сбитым прицел и у нападающих. Банально хромает исполнительское мастерство, отсюда и голевая «засуха».

Динамовцы имели все шансы уехать домой не с пустым багажом, если бы не детская ошибка стоппера Тараса Михавко. Что-то у него затянулась черная полоса: два автогола, теперь вот «привез» пенальти. И это же только начало сезона.

Остались ли шансы у киевлян пробиться в следующий раунд Лиги Европы после трех поражений подряд? Да, только надо обязательно набирать свои очки. В частности, в поединке следующего тура с венгерским «Ференцварошем», который в еврокубках не может похвастаться такими успехами, как динамовцы».

Ранее бывший защитник национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик рассказал, что его удивило в поединке группового раунда Лиги Европы по футболу между «Ромой» и «Динамо».

По теме:
«Что можно сказать?» Ващук объяснил, почему Динамо не выиграло у Ромы
Динамо U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Михавко сделал детскую ошибку». Экс-игрок киевлян оценил действия Динамо
инсайд Сергей Мизин Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо Лига Европы Тарас Михавко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет Лунин. Куртуа нет в заявке на матч Реала против Барселоны
Футбол | 25 октября 2024, 16:56 0
Сыграет Лунин. Куртуа нет в заявке на матч Реала против Барселоны
Сыграет Лунин. Куртуа нет в заявке на матч Реала против Барселоны

Андрей готовится вернуться в ворота

ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Футбол | 24 октября 2024, 21:00 13
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25

Михаил забил «Панатинаикосу»

Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Бокс | 25.10.2024, 07:42
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.10.2024, 09:35
Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Футбол | 24.10.2024, 22:29
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
такие ошибки допускать на таком уровне... ужас
Ответить
+1
Kitten
Тільки прочитав прізвище Мізін,так відразу згадався той незабутній матч нашої збірної проти рашки на лужниках...
Там воплі того їхнього коментатора:
"смертин нарушил правила против Мизина.Штрафной.Шевчено,наверняка сейчас последует удар..."
І потім той незабутній гол Шеви у ворота філімонова!
То було щось неймовірне!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 2
Бокс
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 3
Футбол
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
24.10.2024, 21:36 264
Футбол
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем