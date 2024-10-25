Первая лига. Кудривка в меньшинстве разгромила Кремень

В Сумах местная «Виктория» встречалась с «Полтавой». Уже на 3-й минуте Максим Чеглов вывел хозяев вперед. Это преимущество должно было бы помочь игрокам «Виктории» психологически, но уже к середине тайма игроки «Полтавы» выровняли ситуацию на футбольном поле. На 35-й минуте Дмитрий Пхалтыр забил за гостей - 1:1. А в конце матча Дмитрий Щербак реализовал пенальти и вырвал победу для «Полтавы» - 1:2.

Отрадно, что несмотря на финансовые проблемы «Мариуполя» команда продолжает участвовать в Первой лиге Украины. В Запорожье команда уступила местному «Металлургу» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Владимир Близнюк на 23-й минуте.

Игроки кременчугского «Кремня» уступили разгромно ФК «Кудровка». Последние с 40-й минуты играли в меньшинстве после удаления Даниила Тузенко. «Кудровка» выиграла игру со счетом 0:3. За гостей забивали Никита Тепляков, Алексей Литовченко и Иван Мамросенко.

Первая лига. 14-й тур. 25 октября

«Виктория» – «Полтава» – 1:2

Голы: Чеглов, 3 - Плахтырь, 35, Щербак, 86 (пенальти)

«Металлург» – «Мариуполь» – 1:0

Гол: Близнюк, 23

«Кремень» – «Кудривка» – 0:3

Голы: Тепляков, 40, Литовченко, 45+2, Мамросенко, 47

Удаление: Тузенко, 42