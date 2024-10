Деклассификация от исландцев. Викингур переиграл Серкль Брюгге

24 октября в рамках 2-го тура Лиги конференций встречались исландский «Викингур» и бельгийский «Серкль Брюгге».

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала на 16-й минуте Казим Олаигбе вывел гостей вперед - 0:1, а уже через минуту Ари Сигурпальссон сравнял счет.

В конце первой половины «Викингур» имел прекрасную возможность забить гол в раздевалку, но Даниэль Джурич не реализовал пенальти.

То, что не удалось в первом тайме, произошло во втором. Исландцы завладели инициативой и забили два мяча в ворота бельгийцев.

Сначала Джурич исправился за нереализованный пенальти на 76-й минуте, а затем Гуннар Ватнгамар на 83-й установил итоговый результат - 3:1.

Лига конференций. 2-й тур.24 октября

«Викингур» – «Серкль Брюгге» – 3:1

Голы: Сигурпальссон, 17, Джурич, 76, Ватнгамар, 83, - Олаигбе, 16.

🇮🇸 VIKINGUR HAVE DONE IT!



THEY ARE THE FIRST ICELANDIC SIDE EVER TO WIN A EUROPEAN GROUP/LEAGUE STAGE MATCH!



WHAT AN UNBELIEVABLE WIN AGAINST THE SIDE WHO WERE TOP OF THE CONFERENCE LEAGUE!@europacnfleague/@FotMob/@Copa90 pic.twitter.com/YgAPwtIqLM