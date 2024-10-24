ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бразильская красотка, вдохновившая Рафинью на хет-трик

Вингер «Барселоны» Рафинья стал главным героем матча против «Баварии», оформив хет-трик.

Мы же предлагаем вам познакомиться с ещё одним важным фактором его невероятной формы.

Знакомьтесь, жена звезды «Барсы» – Наталия Родригес Белоли, которая держала Рафу во френдзоне 8 лет.

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Бразилец добивался расположения девушки с 2013 года и только в 2021-м она согласилась строить серьёзные отношения с тогда ещё футболистом «Лидса». Через год состоялась свадьба, а в 2023 году на свет появился сын Гаэль.

Сейчас пара наслаждается своими лучшими временами в Барселоне, и в жизни.

А мы приглашаем вам оценить красоту любимой девушки Рафиньи: