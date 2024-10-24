23.10.2024 22:00 – FT 5 : 0
Лига чемпионов24 октября 2024, 00:59 | Обновлено 24 октября 2024, 01:09
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Ман Сити – Спарта – 5:0. Невероятный мяч Холанда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
24 октября 2024, 00:59 | Обновлено 24 октября 2024, 01:09
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Вечером 23 октября состоялся поединок 3-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Английский клуб Манчестер Сити разгромил пражскую Спарту со счетом 5:0.
Знаменитый норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд забил гол-шедевр и оформил дубль.
Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября
22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0
Голы: Фоден, 3, Холанд, 58, 68, Стоунз, 64, Нунес, 88 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Нунес (Манчестер Сити).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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