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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
23.10.2024 22:00 – FT 5 : 0
Спарта Прага
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Лига чемпионов
24 октября 2024, 00:59 | Обновлено 24 октября 2024, 01:09
89
0

Ман Сити – Спарта – 5:0. Невероятный мяч Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

24 октября 2024, 00:59 | Обновлено 24 октября 2024, 01:09
89
0
Ман Сити – Спарта – 5:0. Невероятный мяч Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 октября состоялся поединок 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский клуб Манчестер Сити разгромил пражскую Спарту со счетом 5:0.

Знаменитый норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд забил гол-шедевр и оформил дубль.

Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0

Голы: Фоден, 3, Холанд, 58, 68, Стоунз, 64, Нунес, 88 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Нунес (Манчестер Сити).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Спарта Прага Манчестер Сити Джон Стоунз Фил Фоден видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Матеус Нунес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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