Барселона – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

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Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 4:1 (матч продолжается)

Гол: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовски, 36 – Кейн, 18

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Кейн, 18 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 36 мин.

ГОЛ! 3:1 Рафинья, 45 мин.