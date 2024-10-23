Барселона – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор мата 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25
23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября
Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 4:1 (матч продолжается)
Гол: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовски, 36 – Кейн, 18
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Рафинья, 1 мин.
ГОЛ! 1:1 Кейн, 18 мин.
ГОЛ! 2:1 Левандовски, 36 мин.
ГОЛ! 3:1 Рафинья, 45 мин.
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