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Барселона
23.10.2024 22:00 – FT 4 : 1
Бавария
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Лига чемпионов
24 октября 2024, 00:45 |
2800
0

Барселона – Бавария – 4:1. Сладка месть за 4 года унижения. Видео голов

Смотрите видеообзор мата 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

24 октября 2024, 00:45 |
2800
0
Барселона – Бавария – 4:1. Сладка месть за 4 года унижения. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 4:1

Гол: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовски, 36 – Кейн, 18

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Кейн, 18 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 36 мин.

ГОЛ! 3:1 Рафинья, 45 мин.

ГОЛ! 4:1 Рафинья, 56 мин.

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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