ФОТО. Вот как живёт Жозе Моуриньо в Стамбуле. Он живёт во «дворце»
Приглашаем вам посмотреть на роскошную жизнь Особенного в Стамбуле
«Жозе Моуриньо чувствует себя в «Фенербахче» как дома», – пишет газета The Sun.
Жозе отказался от предложения турецкого клуба найти ему и сдать в аренду лучший дом в Стамбуле, когда он в июне возглавил «канареек».
Вместо этого он решил поселиться в роскошном отеле «Four Seasons», чтобы сосредоточиться исключительно на работе.
Интересно, что ранее на месте отеля находился один из стамбульских дворцов.
5-звездочный отель расположен на берегу пролива Босфор и может похвастаться потрясающим видом с европейской стороны на азиатскую часть исторического города, где находится стадион «Фенербахче» «Шюкрю Сарачоглу».
Стоимость самых дешевых номеров в «Four Seasons» начинается от 1000 фунтов стерлингов за ночь.
Моуриньо регулярно совершает утренний заплыв и может выбирать между крытым и открытым бассейнами.
Красивые сады и восхитительные террасы – это места, которые вдохновляют Особенного на продуктивную работу во главе турецкого гранда.
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«Португальский топ-тренер, умеющий готовить только яичницу, придерживается очень простых правил и, по слухам, каждый вечер заказывает одни и те же блюда: куриный суп, пиццу «Маргарита» и мороженое, запивая его газированной водой», – пишет журналист Джошуа Джонс.
Известно, что Жозе также посещает местную кебабную.
Моуриньо использует все преимущества специальных спа-процедур и услуг, предлагаемых в отеле, включая традиционные турецкие бани хаммам.
Турки гордятся своим гостеприимством, и в «Four Seasons» хотят, чтобы гости «стали частью семьи».
Искусствовед Сердар Гюльгун говорит: «В нашей культуре гость – это король, поэтому мы принимаем их по-королевски». И этот королевский прием, несомненно, нравится Особенному.
А мы предлагаем вам посмотреть в каких местах проводит наибольшее количество времени в Стамбуле Жозе Моуриньо:
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