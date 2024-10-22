Лига чемпионов22 октября 2024, 21:37 | Обновлено 22 октября 2024, 22:06
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ФОТО. Как это было. Вспоминаем предыдущий матч Шахтера в Лиге чемпионов
Горняки после двух туров имеют 1 очко из 6 возможных
22 октября 2024, 21:37 | Обновлено 22 октября 2024, 22:06
71
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2 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов.
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Донецкий Шахтер в Гельзенкирхене разгромно проиграл условно домашний матч против итальянской Аталанты (0:3).
Горняки имеют 1 очко из 6 возможных и занимают 27-е место среди 36 команд.
Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября
19:45. Шахтар (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3
Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48
ФОТО. Как это было. Вспоминаем предыдущий матч Шахтера в Лиге чемпионов
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