Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как это было. Вспоминаем предыдущий матч Шахтера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
22 октября 2024, 21:37 | Обновлено 22 октября 2024, 22:06
71
0

ФОТО. Как это было. Вспоминаем предыдущий матч Шахтера в Лиге чемпионов

Горняки после двух туров имеют 1 очко из 6 возможных

22 октября 2024, 21:37 | Обновлено 22 октября 2024, 22:06
71
0
ФОТО. Как это было. Вспоминаем предыдущий матч Шахтера в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в Гельзенкирхене разгромно проиграл условно домашний матч против итальянской Аталанты (0:3).

Горняки имеют 1 очко из 6 возможных и занимают 27-е место среди 36 команд.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

19:45. Шахтар (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

ФОТО. Как это было. Вспоминаем предыдущий матч Шахтера в Лиге чемпионов

shahter-atalanta-02102024
shahter-atalanta-02102024-foto-1
shahter-atalanta-02102024-foto-2
shahter-atalanta-02102024-foto-3
shahter-atalanta-02102024-foto-4
По теме:
ФОТО. Названа настощая причина, почему Флик встретился с Хави
Йозуа Киммих: «Игра против Барселоны всегда чувствуется по-особому»
Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аталанта Шахтер Донецк фотогалерея Лига чемпионов Шахтер - Аталанта фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Бокс | 22 октября 2024, 07:47 6
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг

Именитый британец готов провести бой с Майком Тайсоном

Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 22 октября 2024, 17:03 7
Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА

Команда Белика уже одержала две победы в основном раунде

Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Бокс | 22.10.2024, 09:57
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бокс | 22.10.2024, 10:32
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
ВИДЕО. Досадный автогол от голкипера. Шахтер пропустил от Арсенала в ЛЧ
Футбол | 22.10.2024, 22:40
ВИДЕО. Досадный автогол от голкипера. Шахтер пропустил от Арсенала в ЛЧ
ВИДЕО. Досадный автогол от голкипера. Шахтер пропустил от Арсенала в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15 1
Бокс
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 7
Футбол
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 5
Футбол
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
21.10.2024, 04:54
Футбол
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
21.10.2024, 02:50 2
Бокс
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем