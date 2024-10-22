2 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер в Гельзенкирхене разгромно проиграл условно домашний матч против итальянской Аталанты (0:3).

Горняки имеют 1 очко из 6 возможных и занимают 27-е место среди 36 команд.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

19:45. Шахтар (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

ФОТО. Как это было. Вспоминаем предыдущий матч Шахтера в Лиге чемпионов