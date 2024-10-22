ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед купил суперкар за 200 000 фунтов
Нуссаир Мазрауи побаловал себе дорогой покупкой
Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи приобрёл дорогостоящий суперкар, рассказывает The Sun.
Марроканец – теперь владелец роскошного «Bentley Bentayga S Black Edition», цена которого составляет 200 000 фунтов.
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Шикарный внедорожник имеет много мощности с 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 542 лошадиные силы.
Эта машина может разгоняться с 0-60 миль/час за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 280 миль/час.
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