Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед купил суперкар за 200 000 фунтов
Другие новости
22 октября 2024, 01:05 | Обновлено 22 октября 2024, 01:26
234
0

ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед купил суперкар за 200 000 фунтов

Нуссаир Мазрауи побаловал себе дорогой покупкой

22 октября 2024, 01:05 | Обновлено 22 октября 2024, 01:26
234
0
ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед купил суперкар за 200 000 фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи приобрёл дорогостоящий суперкар, рассказывает The Sun.

Марроканец – теперь владелец роскошного «Bentley Bentayga S Black Edition», цена которого составляет 200 000 фунтов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Шикарный внедорожник имеет много мощности с 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 542 лошадиные силы.

Эта машина может разгоняться с 0-60 миль/час за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 280 миль/час.

По теме:
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
ЗИНЧЕНКО: Я завоевал два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии
ВИДЕО. Украинская спортсменка очень тонко затролила своих хейтеров
Нуссаир Мазрауи Манчестер Юнайтед фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21 октября 2024, 18:11 12
Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Сложнейшее испытание для чемпиона Украины

ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
Бокс | 21 октября 2024, 01:55 2
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!

Екатерина Усик порадовала своих почитателей новой фотосессией

Известно, при каких условиях Шахтер уволит Пушича. Это может быть скоро
Футбол | 22.10.2024, 00:29
Известно, при каких условиях Шахтер уволит Пушича. Это может быть скоро
Известно, при каких условиях Шахтер уволит Пушича. Это может быть скоро
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Футбол | 21.10.2024, 07:07
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
Футбол | 21.10.2024, 13:44
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
21.10.2024, 02:15 4
Бокс
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
21.10.2024, 00:35 4
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
20.10.2024, 08:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем