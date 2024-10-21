ВИДЕО. Реслинг от Климука. Во львовском дерби произошла стычка

21 октября в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги играли львовские «Рух» и «Карпаты».

На 43-й минуте Жан Педросо замкнул передачу со штрафного Дениса Мирошниченко.

Сразу после этого игроки «Руха» начали активно отыгрываться. Мирошниченко нарушил правила против Юрия Климчука, и в ответ Климчук эмоционально отреагировал, оттолкнув своего оппонента, что повлекло стычку между футболистами.

ВИДЕО в Telegram. Стычка между футболистами в матче «Рух» - «Карпаты»

В первом тайме футболисты львовских «Карпат» преобладали «Рух» по количеству опасных моментов. Однако, благодаря великолепной игре голкипера желто-черных Дмитрия Ледвия, «Рух» ушел на перерыв с минимальным отставанием.