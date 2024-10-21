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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 19:18 | Обновлено 21 октября 2024, 19:22
2661
2

ВИДЕО. Реслинг от Климука. Во львовском дерби произошла стычка

В заключительном матче 10-го тура встречаются Рух и Карпаты

21 октября 2024, 19:18 | Обновлено 21 октября 2024, 19:22
2661
2
ВИДЕО. Реслинг от Климука. Во львовском дерби произошла стычка
ФК РУХ. Юрий Климчук

21 октября в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги играли львовские «Рух» и «Карпаты».

На 43-й минуте Жан Педросо замкнул передачу со штрафного Дениса Мирошниченко.

Сразу после этого игроки «Руха» начали активно отыгрываться. Мирошниченко нарушил правила против Юрия Климчука, и в ответ Климчук эмоционально отреагировал, оттолкнув своего оппонента, что повлекло стычку между футболистами.

ВИДЕО в Telegram. Стычка между футболистами в матче «Рух» - «Карпаты»

В первом тайме футболисты львовских «Карпат» преобладали «Рух» по количеству опасных моментов. Однако, благодаря великолепной игре голкипера желто-черных Дмитрия Ледвия, «Рух» ушел на перерыв с минимальным отставанием.

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Юрий Климчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига драка Денис Мирошниченко Карпаты Львов Рух Львов Рух - Карпаты
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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didora
Дивне визначення поняття реслінг. Або автори неудачно підібрали цей сленг. Написали б просто потасовка або штовханина. А то придумали якесь слово чудернатське.
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Gargantua81
реслинг это показушная игра на публику, по сути в поддавки, но с внешними эффектами.
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