КУЧЕР: «Шахтеру нужно поймать свой шанс»
Бывший защитник надеется, что горнякам поможет контргра
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Кучер прокомментировал, что ожидает украинскую команду в матче с Арсеналом в Лиге Чемпионов УЕФА.
«Конечно же надо понимать, какой командой является «Арсенал». Будет очень тяжело, ведь «горняки» играют на выезде. Шахтеру надо быть сконцентрированным во всех аспектах игры. О расслабленности и речи не может быть, ведь англичане будут агрессивно прессинговать.
Результат прогнозировать не стану. Буду надеяться, что Шахтер построит хорошую контригру, ведь нужно поймать свой шанс. И главное не ошибаться в обороне», — цитирует Александра Кучера NV.
Напомним, ранее экспертным мнением относительно матча «Арсенал» – «Шахтер» поделился Олег Федорчук.
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