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Англия
20 октября 2024, 18:55 | Обновлено 20 октября 2024, 20:06
557
0

Ливерпуль – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ 2024/25

20 октября 2024, 18:55 | Обновлено 20 октября 2024, 20:06
557
0
Ливерпуль – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

20 октября проходит матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик не попал в заявку на поединок.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Ливерпуль – Челси – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Салах, 29 (пен.), Джонс, 51 – Джексон, 49

(новость обновляется)

Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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