Ливерпуль – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ 2024/25
20 октября проходит матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик не попал в заявку на поединок.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября
Ливерпуль – Челси – 2:1 (матч продолжается)
Гол: Салах, 29 (пен.), Джонс, 51 – Джексон, 49
(новость обновляется)
Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец помог своему клубу заработать 3 очка
Украинский вингер может перейти в «Марсель»