Ливерпуль – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

20 октября проходит матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.

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Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик не попал в заявку на поединок.

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АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Ливерпуль – Челси – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Салах, 29 (пен.), Джонс, 51 – Джексон, 49

(новость обновляется)

Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция