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  4. Чорноморець – Верес – 1:1. Забивали лишь ровняни. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Черноморец
20.10.2024 15:30 – FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 18:10 | Обновлено 20 октября 2024, 18:26
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Чорноморець – Верес – 1:1. Забивали лишь ровняни. Видео голов и обзор матча

20 октября состоялся матч 10-го тура Премьер-лиги Украины

20 октября 2024, 18:10 | Обновлено 20 октября 2024, 18:26
230
1
Чорноморець – Верес – 1:1. Забивали лишь ровняни. Видео голов и обзор матча
УПЛ. Черноморець – Верес

20 октября в рамках 10-го тура Премьер-лиги Украины одесский «Черноморец» принимал ровненский «Верес».

На протяжении всех 90 минут команды демонстрировали равную игру, обменивались моментами. В первом тайме Евгений Морозко пытался выбить мяч, но срезал его в свои ворота.

Во втором тайме игрокам «Вереса» удалось сравнять счёт. Голом отметился Семен Вовченко.

Оставшуюся часть матча обе команды пытались вырвать победу, но закономерным результатом стала ничья.

Премьер-лига. 20 октября. 10-й тур.

«Черноморец» – «Верес» – 1:1

Голы: Морозко, 22 (автогол) – Вовченко, 65.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 9 8 1 0 21 - 5 25
2 Александрия 9 7 2 0 15 - 6 23
3 Полесье 9 6 3 0 18 - 6 21
4 Шахтер Донецк 9 6 1 2 25 - 9 19
5 ЛНЗ Черкассы 10 4 3 3 12 - 13 15
6 Рух Львов 8 3 4 1 14 - 4 13
7 Заря 9 4 0 5 9 - 11 12
8 Кривбасс 8 3 2 3 7 - 8 11
9 Черноморец 9 3 1 5 5 - 9 10
10 Карпаты Львов 9 2 3 4 10 - 14 9
11 Ворскла 10 2 3 5 9 - 15 9
12 Верес 9 2 3 4 9 - 13 9
13 Колос К 10 1 5 4 5 - 8 8
14 Левый берег 10 2 2 6 4 - 12 8
15 Оболонь 10 1 2 7 5 - 25 5
16 Ингулец 10 0 5 5 6 - 16 5
Полная таблица

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Семен Вовченко (Верес).
22’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Евгений Морозко (Верес).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Gargantua81
все ровняне равны, но некторые ровнее
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