Чорноморець – Верес – 1:1. Забивали лишь ровняни. Видео голов и обзор матча
20 октября состоялся матч 10-го тура Премьер-лиги Украины
20 октября в рамках 10-го тура Премьер-лиги Украины одесский «Черноморец» принимал ровненский «Верес».
На протяжении всех 90 минут команды демонстрировали равную игру, обменивались моментами. В первом тайме Евгений Морозко пытался выбить мяч, но срезал его в свои ворота.
Во втором тайме игрокам «Вереса» удалось сравнять счёт. Голом отметился Семен Вовченко.
Оставшуюся часть матча обе команды пытались вырвать победу, но закономерным результатом стала ничья.
Премьер-лига. 20 октября. 10-й тур.
«Черноморец» – «Верес» – 1:1
Голы: Морозко, 22 (автогол) – Вовченко, 65.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|2
|Александрия
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|3
|Полесье
|9
|6
|3
|0
|18 - 6
|21
|4
|Шахтер Донецк
|9
|6
|1
|2
|25 - 9
|19
|5
|ЛНЗ Черкассы
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|6
|Рух Львов
|8
|3
|4
|1
|14 - 4
|13
|7
|Заря
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|8
|Кривбасс
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9
|Черноморец
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|10
|Карпаты Львов
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|11
|Ворскла
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|13
|Колос К
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|14
|Левый берег
|10
|2
|2
|6
|4 - 12
|8
|15
|Оболонь
|10
|1
|2
|7
|5 - 25
|5
|16
|Ингулец
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
События матча
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