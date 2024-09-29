Левый Берег – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25
29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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УПЛ 2024/25. 8-й тур, 29 сентября
Левый Берег – Динамо Киев – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Михавко, 8, Бражко, 61
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Михавко, 8 мин.
ГОЛ! 0:2 Бражко, 61 мин.
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