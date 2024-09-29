Левый Берег – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

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Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Левый Берег – Динамо Киев – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Михавко, 8, Бражко, 61

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Михавко, 8 мин.

ГОЛ! 0:2 Бражко, 61 мин.