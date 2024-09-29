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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 18:48 | Обновлено 29 сентября 2024, 19:42
1607
0

Левый Берег – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25

29 сентября 2024, 18:48 | Обновлено 29 сентября 2024, 19:42
1607
0
Левый Берег – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арена Левый Берег

29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Левый Берег – Динамо Киев – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Михавко, 8, Бражко, 61

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Михавко, 8 мин.

ГОЛ! 0:2 Бражко, 61 мин.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Левый Берег Киев Тарас Михавко Левый Берег - Динамо Владимир Бражко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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