ЧМ по пляжному футболу. Утвержден формат европейской квалификации
Сборная Украины сыграет в группе с Польшей и Норвегией
Сборная Украины по пляжному футболу примет участие в европейском отборе к чемпионату мира 2025, который пройдет на Сейшельских островах.
Подопечные Николая Костенко проведут европейскую квалификацию в испанском Кадисе в период с 4 по 13 октября. В первом раунде сборная Украины попала в группу F вместе с командами Польши и Норвегии.
По итогам группового раунда 16 команд выйдут в 1/8 финала – первые и вторые сборные из каждой группы и четыре лучшие третьи.
Далее победители 1/8 финала образуют новые два квартета, по две лучшие команды из которых получат пропуск на ЧМ-2025. В последний соревновательный день участники отбора сыграют стыковые матчи за распределение мест на турнире.
Поединки 1/16 финала, второй групповой турнир и стыковые матчи пройдут 9–13 октября.
Первое мировое первенство по пляжному футболу состоится в столице Сейшельских островов, Виктории, на острове Маэ. Соревнования будут проходить в период с 1 по 11 мая 2025 года.
Сборная Сейшельских островов впервые поучаствует в чемпионате мира по пляжному футболу. К ней присоединятся четыре представителя УЕФА (Европа), по три – АФК (Азия) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), по два – КАФ (Африка) и КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и одна команда из ОФК (Океания).
ЧМ-2025 по пляжному футболу
Европейская квалификация. Групповой раунд
- Группа А: Испания, Азербайджан, Англия, Грузия
- Группа В: Италия, Чехия, Дания
- Группа С: Португалия, Германия, Эстония, Казахстан
- Группа D: беларусь, Молдова, Бельгия
- Группа Е: Швейцария, Франция, Литва, Мальта
- Группа F: Украина, Польша, Норвегия
Календарь матчей сборной Украины
- 05.10. 15:00. Украина – Норвегия
- 07.10. 13:45. Украина – Польша
Время начала матчей – киевское.
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