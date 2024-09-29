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  4. Рома – Венеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
29 сентября 2024, 16:05 |
204
0

Рома – Венеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Серии А 2024/25

29 сентября 2024, 16:05 |
204
0
Рома – Венеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 сентября проходит матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 6-й тур, 29 сентября

Рома – Венеция – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Рома – Венеция. Смотреть онлайн. LIVE трасляция

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Рома Рим Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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