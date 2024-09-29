Италия29 сентября 2024, 16:05 |
204
0
Рома – Венеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Серии А 2024/25
29 сентября 2024, 16:05 |
204
0
29 сентября проходит матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 6-й тур, 29 сентября
Рома – Венеция – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Рома – Венеция. Смотреть онлайн. LIVE трасляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2024, 14:03 0
Турнир пройдет в США летом 2025 году
Зимние виды | 29 сентября 2024, 11:18 6
Дикое заявление от Елены Вяльбе
Бокс | 29.09.2024, 07:49
Футзал | 28.09.2024, 17:11
Футбол | 28.09.2024, 20:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.09.2024, 22:32 12
27.09.2024, 19:06 3
28.09.2024, 14:05
29.09.2024, 05:50 20
28.09.2024, 08:16 2
28.09.2024, 07:47 1
28.09.2024, 07:16 4
28.09.2024, 00:16 4