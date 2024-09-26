Рома – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25
26 сентября проходит матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.
Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября
Рома Рим (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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