Рома – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 сентября проходит матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Рома Рим (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция