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  4. Рома – Атлетик. Довбик уже забил! Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
26 сентября 2024, 22:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:51
3969
1

Рома – Атлетик. Довбик уже забил! Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

26 сентября 2024, 22:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:51
3969
1
Рома – Атлетик. Довбик уже забил! Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Рома. Артем Довбик

26 сентября проходит матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Рома Рим (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Довбик, 32

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Довбик, 32 мин.

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Рома Рим Атлетик Бильбао Лига Европы видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Артем Дооовбик!!!
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