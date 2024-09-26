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26 сентября 2024, 09:03 | Обновлено 26 сентября 2024, 09:04
1000
2

Бывшая Жерсона раскрыла секрет тату на груди. У Родригеша такая же?

Ольга Янчук рассказала о своей татуировке

26 сентября 2024, 09:03 | Обновлено 26 сентября 2024, 09:04
1000
2
Бывшая Жерсона раскрыла секрет тату на груди. У Родригеша такая же?
Ольга Янчук

Украинская теннисистка Ольга Янчук, бывшая девушка экс-футболиста киевского «Динамо» Жерсона Родригеша, в эксклюзивном интервью для сайта Sport.ua рассказала о своей татуировке.

– Может, раскроете тайну, что означает ваша эффектная татушка в виде поцелуя на груди?

– У нас с Жерсоном одинаковое тату просто в разных местах (улыбается).

Ранее Ольга Янчук рассказывала, как Жерсон Родригеш будучи игроком киевского «Динамо» регулярно нарушал режим.

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Ольга Янчук Жерсон Родригеш
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Перець
Та всім пох 
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+1
Xvalenok03
Лучше женскую грудь целовать, чем дупу жерсона.
Я так думаю.
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0
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