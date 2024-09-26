Бывшая Жерсона раскрыла секрет тату на груди. У Родригеша такая же?

Украинская теннисистка Ольга Янчук, бывшая девушка экс-футболиста киевского «Динамо» Жерсона Родригеша, в эксклюзивном интервью для сайта Sport.ua рассказала о своей татуировке.

– Может, раскроете тайну, что означает ваша эффектная татушка в виде поцелуя на груди?

– У нас с Жерсоном одинаковое тату просто в разных местах (улыбается).

Ранее Ольга Янчук рассказывала, как Жерсон Родригеш будучи игроком киевского «Динамо» регулярно нарушал режим.